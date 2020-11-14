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إيران تنفي تقرير نيويورك تايمز عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة على أراضيها

إيران تنفي تقرير نيويورك تايمز عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة على أراضيها

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إيران تنفي تقرير نيويورك تايمز عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة على أراضيها
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نفت الخارجية الإيرانية مزاعم تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حول قتل عملاء إسرائيليين الرجل الثاني بتنظيم القاعدة أبو محمد المصري بإيران في أغسطس الماضي

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نيويورك تايمز: تصفية ثاني زعيم للقاعدة في شوارع طهران في عملية سرية نفذها عملاء إسرائيليون
نيويورك تايمز: تصفية ثاني زعيم للقاعدة في شوارع طهران في عملية سرية نفذها عملاء إسرائيليون

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة، :الخارجية تنفي مزاعم تقرير لنيويورك تايمز حول قتل عملاء إسرائيليين الرجل الثاني بتنظيم القاعدة أبو محمد المصري بإيران في أغسطس الماضي.. واشنطن وتل أبيب تحاولان التنصل من المسؤولية عن أنشطة تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية".

ونفت الخارجية وجود "إرهابيين" من تنظيم القاعدة على أراضيها.

يأتي ذلك عقب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية، يفيد بأن ثاني زعيم للقاعدة، المتهم بأنه العقل المدبر للهجمات على السفارات الأمريكية بإفريقيا، تمت تصفيته في طهران.

وقالت الصحيفة إن الرجل الثاني في "القاعدة"، عبد الله أحمد عبد الله، الذي يُطلق عليه الاسم الحركي "أبو محمد المصري"، تمت تصفيته بالرصاص في عملية نفذها عملاء إسرائيلييون، كانوا على متن دراجة نارية، في أحد شوارع طهران، بأمر من الولايات المتحدة.

وأوضحت المصادر الاستخباراتية أن العملية تم تنفيذها، في السابع من شهر أغسطس الماضي، اي قبل 3 أشهر، وكان أبو محمد المصري مع ابنته مريم، أرملة حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن.

المصدر: RT

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