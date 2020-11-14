ترامب يلمح لأول مرة إلى أنه قد لا يكون على رأس الإدارة القادمة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن "الوقت سيكشف" ما إذا كانت إدارة أخرى ستتولى السلطة، في إشارة إلى أن جو بايدن، الذي أعلن فوزه في الانتخابات، قد يخلفه في المنصب.

وصرح ترامب من البيت الأبيض، امس الجمعة، حيث على ما يبدو لأول مرة، بإمكانية وجود إدارة جديدة تحت قيادة بايدن، لكنه لم يصل إلى حد التسليم بالهزيمة في السباق الانتخابي، ولم يذكر منافسه الديمقراطي بالاسم.

وتحدث ترامب عن الوضع الوبائي في الولايات المتحدة، حيث أكد أن إدارته لن تأمر بفرض حجر صحي عام، قائلا: "لن أفعل ذلك، لن يتم إغلاق الإدارة الحالية (أي تطبيق تدابير تقييدية صحية على نطاق واسع فيما يتعلق بالوباء)... أيا كان ما سيحدث في المستقبل، لا أحد يدري من هي الإدارة القادمة، سيكشف الوقت عن ذلك".

ويوجه ترامب منذ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني اتهامات بوقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية على نطاق واسع، لكنه، ومع استمراره في توجيه مثل هذه المزاعم على تويتر، لم يكررها في تصريحاته العلنية يوم أمس الجمعة.

وعزز بايدن انتصاره على ترامب أمس الجمعة بفوزه بولاية جورجيا لتضعف آمال الرئيس ترامب في قلب النتيجة بالطعون القانونية وإعادة الفرز.

المصدر: رويترز