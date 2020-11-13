بيرو.. عشرات المصابين في الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين على عزل الرئيس فيزكارا

أسفرت الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين على عزل الرئيس مارتين فيزكارا في بيرو عن سقوط عشرات المصابين.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، الذين رشقوا الشرطة بالحجارة وحطموا الواجهات الزجاجية ودمروا سيارات في الشوارع.

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وقالت الشرطة، يوم الجمعة أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 27 شخصا، بينهم 11 من أفراد الشرطة.

ونفى وزير الداخلية غاستون رودريغيز صحة التقارير عن استخدام الشرطة أسلحة فتاكة أثناء تفريق المظاهرات، مؤكدا أنها تستخدم قنابل الغاز والرصاص المطاطي فقط ردا على الاعتداءات على الممتلكات العامة.

وتستمر الاضطرابات في العاصمة البيروفية ليما والمدن الكبرى في البلاد منذ 4 أيام، حيث قرر الكونغرس عزل الرئيس فيزكارا من منصبه بتهم الفساد وتولي رئيس الكونغرس مانويل مورينو رئاسة الجمهورية مؤقتا.

المصدر: رويترز