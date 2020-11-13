وزير الصحة الروسي: نتوقع إتمام التجارب السريرية للقاحنا الثالث ضد كورونا في ديسمبر

صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو بأنه من المتوقع إتمام التجارب السريرية للقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي يطوره مركز تشوماكوف الروسي، في منتصف ديسمبر.

وقال الوزير في حديث لقناة "روسيا 1"، ردا على سؤال حول الموعد المحتمل لتسجيل ثالث لقاح روسي ضد فيروس كورونا: "الآن هو يخضع للتجارب السريرية. ونتوقع أن يختتموها ويقدموا الوثائق إلينا في منتصف ديسمبر".

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وأشار موراشكو إلى أن نسبة فاعلية اللقاحين الروسيين الموجودين حتى الآن تزيد على 90%، لكن تقييم فاعلية اللقاح يتطلب وقتا، مشيرا إلى أن فاعلية اللقاح تعتمد ليس على صفات اللقاح بحد ذاته، وإنما على خصوصية الجهاز المناعي للإنسان أيضا.

يذكر أن روسيا قد سجلت لقاحين مضادين لفيروس كورونا، أحدهما "سبوتنيك V"، الذي تم تطويره في مركز غاماليا للأبحاث، والثاني قام بتطويره مركز "فيكتور" العلمي.

المصدر: نوفوستي