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قاض في ميشيغان يرفض وقف التصديق على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية

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قاض في ميشيغان يرفض وقف التصديق على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية
Reuters /FW1F/Alison Williams
المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن
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رفض القاضي في ولاية ميشيغان الأمريكية، تيموثي كيني، طلبا بوقف التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن بأصوات مدينة ديترويت، كما اعترض على طلب إجراء مراجعة للانتخابات.

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"إديسون للأبحاث": بايدن حصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابي بعد فوزه في جورجيا

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن القاضي قوله إن وقف التصديق على فوز بايدن "سيكون ممارسة غير مسبوقة للنشاط القضائي لهذه المحكمة".

وكان كيني رفض في وقت سابق من هذا الشهر طلبا مماثلا لوقف المصادقة على نتائج انتخابات ديترويت.

يذكر أن مركز إديسون للأبحاث أفاد يوم الجمعة بأن بايدن فاز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي بعد أن حسم السباق الرئاسي لصالحه في ولاية جورجيا.

ويرفض الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب نتيجة الانتخابات حتى الآن، وقدم طعونا قضائية عليها.

المصدر: وكالات

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