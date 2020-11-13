مساعدة بايدن: الرئيس المنتخب سيتلقى الأسبوع القادم إحاطات خبراء الأمن القومي

قالت جين بساكي، مساعدة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن في شؤون نقل السلطة، إنه سيتلقى إحاطات من خبراء الأمن القومي في الأسبوع القادم.

وأضافت خلال حديثها مع الصحفيين اليوم الجمعة أن بايدن ناقش خيارات حكومته مع مستشاريه هذا الأسبوع، كما سيستمر في التواصل مع المشرعين في الكونغرس بشأن حزمة التحفيز لمواجهة جائحة كورونا.

يذكر أن قياديين جمهوريين بارزين طالبوا باطلاع بايدن على معلومات الاستخبارات، والتي تقدم بالعادة إلى الرئيس المنتخب كجزء من عملية نقل السلطة.

وفي وقت سابق، قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إنه يجب أن يحصل بايدن على الإحاطات الاستخباراتية.

في المقابل، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعض المقربين منه رفضهم القبول بالنتائج المعلنة للانتخابات الأميركية.

المصدر: وكالات