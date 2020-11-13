مستشار لبايدن: لا توجد خطط لفرض عزل عام في الولايات المتحدة العام المقبل

قال الدكتور فيفيك مورثي كبير مستشاري المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن اليوم الجمعة، إنه لا توجد خطط لفرض عزل عام في البلاد العام المقبل.

وقال الدكتور مورثي كبير أطباء هيئة الصحة العامة سابقا والذي يرأس الآن المجلس الاستشاري لبايدن بشأن فيروس كورونا "نحن لسنا في موقع يتيح لنا أن نقول أغلقوا البلد بأكمله".

إقرأ المزيد

وأضاف في تصريح لقناة "إيه.بي.سي": "الطريقة التي يجب أن نفكر بها الآن في هذا الأمر تشبه إلى حد كبير سلسلة من القيود التي نرفعها أو نقلصها اعتمادا على كيفية انتشار المرض بشكل كبير في منطقة معينة".

وجاء تصريح مورثي مع قيام مدن وولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بإعادة فرض القيود هذا الأسبوع للحد من الزيادات المنذرة بالخطر في حالات الإصابة بفيروس كورونا ودخول المستشفيات.

وحثت شيكاغو السكان هذا الأسبوع على أن يلزموا منازلهم وعدم استقبال زوار خلال الثلاثين يوما المقبلة والتي تشمل عطلة عيد الشكر في أواخر نوفمبر.

وفي نيويورك ستغلق المطاعم على الساعة العاشرة مساء ابتداء من اليوم الجمعة.

كما علقت المدارس العامة في ديترويت التعلم المباشر ابتداء من الجمعة وأبلغت الطلاب أن يتوقعوا الدراسة عبر الإنترنت في منازلهم حتى 11 يناير على الأقل.

ومن المرجح أن يظل هذا الخليط من الإجراءات المحلية سارية بعد تنصيب بايدن في 20 يناير، في أعقاب فوز نائب الرئيس الديمقراطي السابق على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر.

وتثير الزيادات في الإصابات بكوفيد-19 قلق المسؤولين في جميع أنحاء الولايات المتحدة حيث يتم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة جديدة يوميا، وسجلت البلاد عن متوسط ​حالات وفاة تجاوز ألف حالة وفاة في الأيام الستة الماضية على التوالي، وهو اتجاه شوهد آخر مرة في أغسطس.

وطبقا للأرقام التي نشرتها وكالات الصحة العامة الأمريكية، فقد تضاعفت حالات الإصابة بكوفيد-19 في 13 ولاية خلال الأسبوعين الماضيين معظمها في الغرب الأوسط وتتصدرها أيوا ومينيسوتا وميشيغان وإلينوي.

المصدر: رويترز