قاض أمريكي: جائحة كورونا فرضت قيودا على الحرية لم يكن من الممكن تصورها

قال قاضي المحكمة العليا الأمريكية صامويل أليتو، إن جائحة "كوفيد-19" أدت إلى فرض قيود على الحرية الفردية لم يكن من الممكن تصورها سابقا.

وخص صامويل أليتو بالذكر القيود المفروضة على المناسبات الدينية.

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وصرح القاضي الذي ينظر إليه على أنه محافظ، في اجتماع للجمعية الاتحادية في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس، بأنه لا يقلل من خطورة الأزمة أو ينتقد أي مسؤولين لاستجابتهم.

وأضاف: "لم نشهد من قبل قيودا صارمة وواسعة وطويلة الأمد مثل تلك التي تم فرضها لمعظم عام 2020"، موضحا أن "أزمة كوفيد كانت بمثابة اختبار ضغط دستوري".

وأشار أليتو، الذي عينه الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش في عام 2006، إلى القيود المفروضة على التجمعات التي أثرت على الأحداث الدينية، حيث قال "فكّر في طقوس العبادة! الكنائس مغلقة في عيد القيامة والمعابد مغلقة بمناسبة عيد الفصح".

وتابع قائلا: "يؤلمني أن أقول هذا، لكن في بعض الأوساط، أصبحت الحرية الدينية حقا غير مرغوب فيه".

المصدر: رويترز