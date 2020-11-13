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واشنطن تدين "مذبحة المدنيين" في إقليم تيجراي الإثيوبي

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واشنطن تدين
Reuters
تيبور ناجي
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دان كبير الدبلوماسيين بالخارجية الأمريكية لشؤون إفريقيا، تيبور ناجي، اليوم الجمعة، قتل المدنيين في صراع بين القوات الاتحادية والمحلية في إقليم تيجراي الإثيوبي.

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وقال تيبور ناجي عبر موقع "تويتر": "ندين مذبحة المدنيين في ماي كادرا ونحث بقوة على اتخاذ خطوات فورية لوقف التصعيد وإنهاء الصراع في جميع أنحاء منطقة تيجراي".

المصدر: رويترز

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