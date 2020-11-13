واشنطن تدين "مذبحة المدنيين" في إقليم تيجراي الإثيوبي

دان كبير الدبلوماسيين بالخارجية الأمريكية لشؤون إفريقيا، تيبور ناجي، اليوم الجمعة، قتل المدنيين في صراع بين القوات الاتحادية والمحلية في إقليم تيجراي الإثيوبي.

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وقال تيبور ناجي عبر موقع "تويتر": "ندين مذبحة المدنيين في ماي كادرا ونحث بقوة على اتخاذ خطوات فورية لوقف التصعيد وإنهاء الصراع في جميع أنحاء منطقة تيجراي".

We condemn the massacre of civilians in Mai-Kadra and strongly urge immediate steps to de-escalate and end conflict throughout the Tigray region. It is essential that peace be restored and civilians be protected. — Tibor Nagy (@AsstSecStateAF) November 13, 2020

المصدر: رويترز