واشنطن تدين "مذبحة المدنيين" في إقليم تيجراي الإثيوبي
Reuters
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دان كبير الدبلوماسيين بالخارجية الأمريكية لشؤون إفريقيا، تيبور ناجي، اليوم الجمعة، قتل المدنيين في صراع بين القوات الاتحادية والمحلية في إقليم تيجراي الإثيوبي.
وقال تيبور ناجي عبر موقع "تويتر": "ندين مذبحة المدنيين في ماي كادرا ونحث بقوة على اتخاذ خطوات فورية لوقف التصعيد وإنهاء الصراع في جميع أنحاء منطقة تيجراي".
We condemn the massacre of civilians in Mai-Kadra and strongly urge immediate steps to de-escalate and end conflict throughout the Tigray region. It is essential that peace be restored and civilians be protected.— Tibor Nagy (@AsstSecStateAF) November 13, 2020
المصدر: رويترز