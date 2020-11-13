مقتل شخصين وفقدان ثالث في انفجار بمركز طبي لقدامى المحاربين في ولاية كونيتيكت الأمريكية

نقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أمريكيين أن انفجارا على ما يبدو وقع في مبنى صيانة بمستشفى شؤون المحاربين القدامى في ولاية كونيتيكت، أسفر عن مقتل شخصين يوم الجمعة وفقدان شخص ثالث.

وقالت الشرطة في ولاية كونيتيكت الأمريكية في بيان اليوم الجمعة، إن مسؤولين يحققون في بلاغ عن انفجار وقع في مركز طبي لقدامى المحاربين في وست هافن.

وأضافت الشرطة عبر موقع "تويتر" أن محققين من وحدة الحرائق والمتفجرات توجهوا إلى الموقع لمساعدة رجال الإطفاء المحليين.

وقال روبرت ويلكي، وزير شؤون المحاربين القدامى في بيان: "تلقينا تقريرا هذا الصباح عن وقوع انفجار في حرم ويست هافن التابع لنظام الرعاية الصحية في ولاية كونيتيكت، مما أدى إلى وفاة شخصين في منطقة رعاية لغير المرضى".

وصرح روبرت ويلكي بأنه لم يكن أي من الضحيتين من المرضى.

🇺🇸 FLASH - Une #explosion de vapeur a eu lieu dans un campus hospitalier d’anciens combattants dans le #Connecticut. Deux morts sont enregistrés et une troisième personne est portée disparue. (communiqué) #EtatsUnispic.twitter.com/Y1mWFgOShN — Mediavenir (@Mediavenir) November 13, 2020

BREAKING - West Haven : une grosse explosion eu lieu dans un hôpital d’Anciens Combattants à West Haven (Connecticut). Au moins deux personnes ont été tuées. Une troisième personne est portée disparue. (AP - CBS News) #UnitedStates#WestHavenpic.twitter.com/Yuq9AeK8XI — Break News 24 (@breaknews24) November 13, 2020

المصدر: وكالات