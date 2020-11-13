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بريطانيا.. اعتقال شخص يشتبه بأنه قتل شرطيا في سبتمبر الماضي

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بريطانيا.. اعتقال شخص يشتبه بأنه قتل شرطيا في سبتمبر الماضي
Reuters
عناصر من الشرطة البريطانية
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قالت شرطة لندن اليوم الجمعة، إنها اعتقلت رجلا للاشتباه بارتكابه جريمة قتل إثر إطلاق النار على رجل شرطة في سبتمبر، وذلك بعد تعافي المشتبه به من حالة حرجة في المستشفى.

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ولقي السارجنت مات راتانا، البالغ من العمر 54 عاما والمنحدر من أصل نيوزيلندي، حتفه رميا بالرصاص داخل مركز للشرطة في جنوب لندن.

ويعتقد أن المشتبه به البالغ من العمر 23 عاما أطلق بعد ذلك النار على نفسه.

وقالت الشرطة في بيان إن "حالة الرجل التي كانت حرجة في الأصل، استقرت منذ ذلك الحين ولم يعد هناك خطر على حياته، لذلك اعتبر في حالة مناسبة لاعتقاله اليوم الجمعة 13 نوفمبر للاشتباه بارتكابه جريمة قتل.

المصدر: رويترز

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