الحكومة الإثيوبية: الصراع في تيغراي سينتهي خلال "فترة قصيرة"

قالت الحكومة الإثيوبية اليوم الجمعة، إن هجومها العسكري على زعماء إقليم تيغراي "يسير بنجاح وسينتهي قريبا".

وقال وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين: "نحن نسير على الطريق الصحيح كما هو مخطط".

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وتوقع ديميكي ميكونين أن ينتهي الصراع "خلال فترة قصيرة جدا" على الرغم من أنه يؤكد ضرورة استعادة النظام والقبض على المجرمين قبل أن يصبح الحوار ممكنا.

وبدأ الصراع في الرابع من نوفمبر عندما أمر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بشن هجوم على إقليم تيغراي بعدما اتهم زعماء هذا الإقليم بإصدار أمر بمهاجمة قاعدة عسكرية اتحادية والتمرد على السلطة الإثيوبية المركزية.

وعبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، عن "القلق المتزايد" إزاء الوضع الإنساني في منطقة تيغراي بإثيوبيا، محذرة من خروجه التام عن السيطرة.

وقالت: "إذا تأكد ارتكاب أحد طرفي الصراع لعمليات القتل الجماعي التي أبلغت عنها منظمة العفو الدولية، فإنها تصل إلى حد جرائم الحرب"، وأضافت أنه لا بد أن يكون هناك تحقيق مستقل ومحاسبة كاملة عما حدث.

من جهته، أكد تقرير أمني داخلي للأمم المتحدة، أن الشرطة الإثيوبية زارت مكتبا تابعا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في منطقة أمهرة، لطلب قائمة بالعاملين من عرقية التيغراي.

المصدر: وكالات