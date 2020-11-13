الشرطة البريطانية توقف رجلين مغادرين من لندن إلى دبي بحقائب مليئة بالنقود

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، إن السلطات وجهت اتهامات بغسل الأموال لرجلين من التشيك ضبطا في مطار هيثرو بالعاصمة لندن وفي حقائبهما مبالغ مالية كبيرة.

وأفادت السلطات بأن المبالغ المالية بلغت 1.2 مليون جنيه إسترليني (1.58 مليون دولار)، مشيرة إلى أنهما كانا سيتوجهان إلى دبي.

وأوقف مسؤولو الحدود الرجلين البالغين من العمر 37 و26 عاما الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش يوم الثامن من نوفمبر بعد العثور على النقود في ثلاث حقائب سفر وحقيبتين شخصيتين.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الهجرة كريس فيليب، في بيان إن "التصدي لتهريب النقود السائلة غير المعلن عنها من بريطانيا ضروري في معركتنا ضد عصابات الجريمة المنظمة".

وتلك هي ثاني أكبر ضبطية نقدية فيما يزيد قليلا عن الشهر بعد أن تم إيقاف امرأة في أكتوبر وهي متجهة أيضا إلى دبي وفي حوزتها 1.9 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: رويترز