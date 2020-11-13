مسؤول يوناني: رصد إصابات بفيروس كورونا المستجد في حيوانات المنك في مزرعتين

قال مسؤول في وزارة الزراعة اليونانية، يوم الجمعة، إنه تم العثور على فيروس كورونا المستجد في حيوانات المنك في مزرعتين في شمال البلاد.

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وأضاف المسؤول أن السلالة التي عثر عليها في الحيوانات لم تتحور عن تلك التي تصيب البشر.

وثبتت إصابة القائم على تربية الحيوانات في إحدى المزرعتين بفيروس كورونا وتجرى فحوص للعاملين هناك.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التخلص من نحو 2500 من حيوانات المنك في المزرعة بعد وقت قصير.

وتخلصت السلطات في الدنمارك من كل حيوانات المنك في المزارع لديها والتي كانت عددها يبلغ نحو 17 مليونا بعد رصد سلالة متحورة من فيروس كورونا المستجد في المزارع هناك.

ونفق أكثر من 15 ألفا من حيوانات المنك في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد منذ أغسطس.

المصدر: رويترز