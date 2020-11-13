اتهامات لـ 12 ألمانيا بالتخطيط لقتل المسلمين

أفادت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، بأن الادعاء وجه اتهامات لـ 12 شخصا بالتخطيط لهجمات مسلحة على مساجد وارتكاب جرائم قتل بحق المسلمين.

ووصفت السلطات في ألمانيا، الهجمات المسلحة المخطط لها من قبل الأشخاص المدعى عليهم، بأنها ذات تمويل جيد وتستهدف قتل أو إصابة أكبر عدد ممكن من المسلمين.

وأفاد ممثلو الادعاء في مدينة شتوتغارت جنوب البلاد، بأن المشتبه بهم ألمان وتم اعتقالهم جميعا عدا واحد لا يزال فارا.

وذكر ممثلو الادعاء في بيانهم: "كان هدفهم من شن هجمات على مساجد وقتل وإصابة أكبر عدد ممكن من المسلمين إيجاد أجواء مماثلة للحرب الأهلية".

وأضافوا أن المشتبه بهم، كانوا على تواصل مع بعضهم بانتظام للتخطيط للهجمات وأن جمعيهم عدا واحد تعهدوا بالمساهمة بتمويل العمليات، بمبالغ تصل إلى 50 ألف يورو (59 ألف دولار) بغرض شراء الأسلحة اللازمة للهجوم.

جدير بالذكر، أن التشدد في صفوف اليمين المتطرف يعد قضية حساسة بشكل خاص في ألمانيا، بسبب مسؤوليتها عن مذابح نفذها النازيون في أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية.

المصدر: "رويترز"