"نيسان" تقاضي كارلوس غصن وتطلب 95 مليون دولار كتعويض عن الضرر

زادت المشكلات القانونية التي يواجهها الرئيس السابق لشركة "نيسان"، مع بدء محاكمة مدنية في يوكوهاما باليابان، للنظر في دعوى قدمتها الشركة تطالبه بـ 95 مليون دولار كتعويض عن الضرر.

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وقالت الشركة في بيان: "الخطوات القانونية التي بدأت اليوم تشكل جزءا من سياسة نيسان بتحميل الرئيس السابق للشركة، كارلوس غصن، مسؤولية الضرر والخسائر المالية التي تكبدتها الشركة بسبب المخالفات التي ارتكبها".

وظل غصن الذي كان يدير أيضا شركة رينو الفرنسية للسيارات، في فرنسا منذ فراره من اليابان في يناير قبل مثوله للمحاكمة، ونافيا ارتكابه أي مخالفات.

وفي هذا السياق قال غصن في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني: "الدعوى القضائية المدنية التي رفعتها نيسان هي امتداد لتحقيق داخلي غير منطقي بالمرة ينطوي على نوايا خبيثة من قبل جزء من القيادة العليا لنيسان وعمليات الاعتقال غير المنطقية والاتهامات الموجهة من ممثلي الادعاء".

وتجرى المحاكمة المدنية جنبا إلى جنب مع أخرى جنائية في إحدى محاكم طوكيو للمسؤول التنفيذي السابق في نيسان جريج كيلي، المتهم مع غصن بإخفاء أرباحه الحقيقية.

المصدر: رويترز