إيطاليا تدعو إلى عدم تغذية التوتر واستئناف عملية السلام بين المغرب وجبهة البوليساريو

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، بييرو فاسينو عن قلقه بشأن الأنباء عن اشتباكات في المنطقة العازلة بالكركرات بين الجيش المغربي ومتظاهرين من جبهة البوليساريو.

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وناشد فاسينو في بيان صحفي الجمعة "الأطراف بعدم تغذية دوامة التوتر وتجنب أي استخدام للقوة واستئناف عملية السلام على أساس قرارات مجلس الأمن والالتزامات التي تعهدت بها كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو في محادثات جنيف".

كما حث البرلماني الإيطالي الأمم المتحدة على تعيين مبعوثها الجديد إلى الصحراء الغربية حيث لا يزال المنصب شاغرا الآن، وذلك "من أجل استئناف عملية السلام" في المنطقة.

وكان الجيش الملكي المغربي قد أعلن أنه وضع حزاما أمنيا بغية تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة بمعبر الكركرات على الحدود مع موريتانيا، فيما اعتبرت حكومة الصحراء العملية العسكرية المغربية في الكركرات "خرق ينسف نهائيا اتفاق وقف النار" الموقع في العام 1991.

المصدر: آكي