شرطة العاصمة الإثيوبية تعتقل 242 شخصا بحوزتهم أسلحة

شنت الشرطة الإثيوبية حملة اعتقالات في العاصمة أديس أبابا، ألقت خلالها القبض على أكثر من 200 شخص على ارتباط بإقليم تيغراي بحوزتهم أسلحة وذخائر، في وقت يتفاقم الوضع شمال البلاد.

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وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن الشرطة ألقت القبض على 242 فردا عينهم المجلس العسكري للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لإحداث فوضى في العاصمة أديس أبابا".

وكشف مفوض الشرطة عن وجود قنابل يدوية ومتفجرات وقاذفات وذخائر بحوزة المعتقلين.

وقالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان اليوم الجمعة إن الاشتباكات المسلحة في إثيوبيا دفعت أكثر من 14500 شخص للفرار إلى السودان المجاور.

وأسفر قصف جوي وقتال على الأرض بين القوات الإثيوبية الاتحادية وقوات إقليم تيغراي عن مقتل المئات.

وبدأ الصراع في الرابع من نوفمبر عندما أمر رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بشن هجوم على إقليم تيغراي بعدما اتهم زعماء هذا الإقليم بإصدار أمر بمهاجمة قاعدة عسكرية اتحادية والتمرد على السلطة الإثيوبية المركزية.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية