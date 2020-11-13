وزير الداخلية الفرنسي: عاقبنا 100 ألف مخالف للتدابير الوقائية من الوباء منذ بداية الحجر الجاري

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانين، إن أجهزة وزارته سجلت خلال الإغلاق العام الجاري 100 ألف مخالفة في حق مواطنين لم يحترموا التدابير الوقائية لكبح تفشي وباء كورونا في البلاد.

وأضاف الوزير بأنه يتعين على الفرنسيين الاحترام الصارم لهذه التدابير التي لوحظ بعض التهاون إزاءها، رغم مرونتها مقارنة بنظيراتها أثناء الحجر الصحي العام السابق في الربيع الماضي.

"Il convient de faire respecter un peu plus encore ce confinement", affirme Gérald Darmanin. "Il est différent du premier mais il doit être plus respecté", poursuit le ministre de l'Intérieur qui affirme qu'il y a eu 100 000 verbalisations depuis le début du 2e confinement pic.twitter.com/6gzjD1wAFM — franceinfo (@franceinfo) November 13, 2020

وأعلنت الحكومة الفرنسية أن الإجراءات الصحية الحالية تبقى سارية المفعول إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الجاري على الأقل، مع إمكانية تخفيفها، إذا سمحت الظروف الصحية، بمناسبة أعياد الميلاد.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية