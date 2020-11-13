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وزير الداخلية الفرنسي: عاقبنا 100 ألف مخالف للتدابير الوقائية من الوباء منذ بداية الحجر الجاري

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وزير الداخلية الفرنسي: عاقبنا 100 ألف مخالف للتدابير الوقائية من الوباء منذ بداية الحجر الجاري
Reuters
في باريس.
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قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانين، إن أجهزة وزارته سجلت خلال الإغلاق العام الجاري 100 ألف مخالفة في حق مواطنين لم يحترموا التدابير الوقائية لكبح تفشي وباء كورونا في البلاد.

وأضاف الوزير بأنه يتعين على الفرنسيين الاحترام الصارم لهذه التدابير التي لوحظ بعض التهاون إزاءها، رغم مرونتها مقارنة بنظيراتها أثناء الحجر الصحي العام السابق في الربيع الماضي.

 وأعلنت الحكومة الفرنسية أن الإجراءات الصحية الحالية تبقى سارية المفعول إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الجاري على الأقل، مع إمكانية تخفيفها، إذا سمحت الظروف الصحية، بمناسبة أعياد الميلاد.

 

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

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