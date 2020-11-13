كلين: بايدن سيعكس في يومه الأول بعض قرارات إدارة ترامب

أكد رئيس موظفي البيت الأبيض، رون كلين، المعين مؤخرا بهذا المنصب من قبل بايدن، أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيوقع قائمة بالأوامر التنفيذية في اليوم الأول من استلامه لمنصبه بشكل رسمي.

وأوضح كلين، في حديث لقناة "MSNBC" أن بين القرارت التي سيوقعها بايدن، إعادة الإنضمام إلى اتفاق باريس للمناخ وإيقاف جهود إدارة دونالد ترامب لإعاقة قانون الرعاية الإجتماعية.

وقال كلين: "يومنا الأول سيكون مزدحما للغاية... سنعود للإنضمام الى اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، وإصلاح بعض العيوب في قانون الرعاية الميسرة الذي فرضته إدارة ترامب".

وكان بايدن، أعلن يوم أمس عن اختياره رون كلين، مستشاره ومساعده منذ أمد بعيد، لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض بإدارته المقبلة، في أول تعيين يقدم عليه الرئيس المنتخب الذي سيتولى السلطة 20 يناير

المصدر: "Huffpost"