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نتنياهو: إسرائيل توقع اتفاقا مع فايزر لشراء لقاح كوفيد-19 المحتمل

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نتنياهو: إسرائيل توقع اتفاقا مع فايزر لشراء لقاح كوفيد-19 المحتمل
Reuters
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن إسرائيل وقعت اتفاقا مع شركة فايزر للحصول على اللقاح المحتمل لفيروس كورونا الذي تنتجه هذه الشركة الأمريكية.

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وأكدت شركة فايزر وشريكتها بيونتك أن الصفقة وشيكة، في بيان أمس الخميس، لكنها لم تكشف عن التفاصيل المالية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي نقلت عن وزير الصحة الإسرائيلي قوله إن الصفقة تتمثل بشراء 8 ملايين جرعة من اللقاح، مشيرا إلى أن هذه الكمية تكفي لأربعة ملايين إسرائيلي.

المصدر: رويترز + مكان

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