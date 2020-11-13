 
مباشر
عاجل
شويغو: روسيا نقلت إلى قره باغ 1100 من أصل 1960 عنصرا لقوات حفظ السلام

الأمم المتحدة: أكثر من 14500 إثيوبي نزحوا إلى السودان

أخبار العالم

الأمم المتحدة: أكثر من 14500 إثيوبي نزحوا إلى السودان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p59w

قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان اليوم الجمعة إن الاشتباكات المسلحة في إثيوبيا دفعت أكثر من 14500 شخص للفرار إلى السودان المجاور، منذ أوائل نوفمبر الجاري.

إقرأ المزيد
الاتحاد الإفريقي يقيل مسؤولا بارزا بعدما اتهمته إثيوبيا بـ
الاتحاد الإفريقي يقيل مسؤولا بارزا بعدما اتهمته إثيوبيا بـ"عدم الولاء"

وقال المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، في إفادة صحفية في جنيف في وقت سابق إن أكثر من 4000 إثيوبي عبروا الحدود في غضون 24 ساعة. كما توجد مخاوف بشأن نزوح جماعي لآلاف اللاجئين الإريتريين من أحد المخيمات في إثيوبيا.

وأسفر قصف جوي وقتال على الأرض بين القوات الإثيوبية الاتحادية وقوات إقليم تيغراي عن مقتل المئات وتدفق آلاف اللاجئين على السودان، وإثارة انقسامات عرقية في إثيوبيا.

وبدأ الصراع في الرابع من نوفمبر عندما أمر رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بشن هجوم على إقليم تيغراي بعدما اتهم زعماء هذا الإقليم بإصدار أمر بمهاجمة قاعدة عسكرية اتحادية والتمرد على السلطة الإثيوبية المركزية.

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا