تأجيل الانتخابات الإقليمية في فرنسا إلى نهاية يونيو بدلا من مارس بسبب الوباء

وافقت الحكومة الفرنسية الجمعة على تأجيل الانتخابات الإقليمية المقررة في مارس العام المقبل إلى نهاية يونيو، بسبب الصعوبات العملية التي يطرحها تفشي وباء كورونا.

تأتي هذه الموافقة بعد إنجاز جان لوي دوبري مهمته التشاورية مع الطبقة السياسية، التي كلفته بها الحكومة في يوم 23 أكتوبر الماضي، واقتراحه تأجيل موعد هذا الاستحقاق الانتخابي، في ظل انتشار الوباء. وسوف تتبع الموافقة الحكومية تقديم مشروع قانون خلال النصف الأول من ديسمبر المقبل، بشأن تنظيم تلك الانتخابات، مع استبعاد اللجوء إلى التصويت عبر البريد، للمخاوف من عدم التحكم فيه وإمكانية تسببه في الإضرار بمصداقية العملية الانتخابية برمتها.

وخلص دوبري بعد محادثات أجراها مع حوالي 60 إلى 70 شخصية فرنسية حول الموضوع إلى أن هناك إجماعا على ضرورة التأجيل إلى الموعد المذكور، وهو ما أبلغه لرئيس الوزراء، جان كاستيكس، في التقرير الذي سلمه إياه اليوم.

وبمقتضى خيار التأجيل، سوف يتم تمديد ولاية المنتخبين في المجالس الإقليمية المنتهية في مارس المقبل إلى نهاية يونيو.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية