كونتي: المدارس ليست بؤرا لانتشار وباء كورونا

شدد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، على أهمية تواجد التلاميذ في المدارس، على الرغم من تفشي وباء كورونا في البلاد.

وخلال مشاركته في حدث افتراضي، قال كونتي: "يجب أن نكون صريحين بشأن المدارس، فالبيانات تقول إنها ليست بؤرا لانتشار العدوى"، مشيرا إلى "أننا نحاول تحليل البيانات، ولدينا نهج عملي. هناك قيمة للتعليم المباشر مع تواجد التلاميذ في المدارس، فالتواصل الشخصي المباشر بين المعلمين والتلاميذ يعتبر أساسيا".

وأوضح أنه "لهذا السبب سمحت الحكومة بفتح المدارس الابتدائية والصف الأول بالمدارس الوسطى في الاقاليم المصنفة حمراء"، أي الاكثر خطورة والتي تفرض فيها اجراءات تقييدية أكثر صرامة على المواطنين.

المصدر: وكالة "آكي"