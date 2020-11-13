فرنسا تطالب الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من أفغانستان والعراق

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عن معارضة بلاده لخطط الولايات المتحدة سحب قواتها من العراق وأفغانستان من جانب واحد، في ظل الحرب المتواصلة ضد التطرف الإسلاموي.

وقال لودريان، في حديث إلى قناة BFMTV اليوم الجمعة، ردا على سؤال عن خطط واشنطن تسريع سحب قواتها من أفغانستان والعراق، إن الحكومة الفرنسية خلصت إلى أن "هذا أمر لا يجب فعله"، مؤكدا أنه سيبلغ نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، الذي من المقرر أن يصل باريس مطلع الأسبوع القادم، بهذا الموقف.

ورد لودريان إيجابا على سؤال عما إذا كانت زيارة بومبيو تعد خطوة مناسبة في ظل إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية، وتابع: "هناك الكثير من الملفات المعقدة التي بإمكاننا بحثها معا".

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو خلال الزيارة التي تأتي بمبادرة من الجانب الأمريكي في باريس، لودريان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المصدر: رويترز