تركيا ترسل ثالث سفينة تنقيب إلى البحر الأسود

أعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، اليوم الجمعة، توجه ثالث سفينة للتنقيب عن النفط والغاز إلى البحر الأسود، مشيرا إلى نتائج واعدة في التنقيب هناك.

إقرأ المزيد

وقال دونماز إن سفينة "القانوني" في طريقها إلى البحر الأسود، لتنضم إلى سفينتين أخريين، بينها سفينة "الفاتح" التي تعد من أبرز سفن التنقيب التركية ويبلغ طولها 229 مترا وعرضها 36 مترا، وتتمتع بتكنولوجيا الجيل السادس، وبإمكانها إجراء عمليات تنقيب حتى عمق 12 ألفا و200 متر، وفي الأعماق ذات الضغط المرتفع.

وكانت سفينة الفاتح التركية بدأت أول عملية تنقيب لها في حقل "تونا-1" بالبحر الأسود في 20 يوليو الماضي.

وأضاف وزير الطاقة التركي أن بلاده توصلت إلى نتائج واعدة من أعمال الحفر في حقل "سلجوقلو-1" بالبحر الأسود، مشيرا إلى أن أعمال الحفر وصلت إلى عمق ألفين و600 متر في أعمال التنقيب بحقل "توركالي-1" بالبحر الأسود.

وكان دونماز أشار منذ يومين إلى أنه سيتم حفر 40 بئرا جديدة في حوض حقل صقاريا في البحر الأسود.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 17 أكتوبر الماضي، اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في منطقة "تونا ـ 1/ حقل صقاريا" إلى 405 مليارات متر مكعب.

المصدر: الأناضول