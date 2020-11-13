ألمانيا..الصحفي السابق والسياسي يورغن تودينهوفر..ثمانيني منشق عن ميركل يؤسس حزبا جديدا

قال الألماني يورغن تودينهوفر، المنشق عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، حزب المستشارة أنغيلا ميركل، إن "الكذب والعنف من الوسائل الطبيعية التي تستخدمها الأحزاب السياسية الألمانية".

جاء تصريح يورغن تودينهوفر، البالغ من العمر 80 عاما، خلال أول تجمع شعبي له في باب براندبورغ في العاصمة برلين نظمه بعد تأسيس حزبه الذي يريده بديلا عن الأحزاب الألمانية التي يعتبرها "غير صالحة وغير نزيهة".

خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجمهور، عارض تودينهوفر إرسال القوات الألمانية في مهمات عسكرية خارج حدود البلاد، لأنه، كما قال "من خلال إرسال تلك القوات، تتم خدمة مصالح الولايات المتحدة في أن تصبح قوة عالمية".

ودعا تودينهوفر، الصحفي الملم بقضايا الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، والنائب السابق في البرلمان، والكاتب، دعا إلى محاربة العنصرية والكف عن التمييز بين المهاجرين والألمان. وقال "نحن جميعًا ألمان لنا نفس الحقوق، فيجب ألا تكون هناك مسميات من قبيل ألمان من الدرجة الأولى والثانية".

وأعلن تودينهوفر بهذه المناسبة أن حزبه سيشارك في الانتخابات العامة سنة 2021.

المصدر: وكالة الأناضول