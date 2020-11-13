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بايدن يعلق على حادث تحطم مروحية في سيناء المصرية

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بايدن يعلق على حادث تحطم مروحية في سيناء المصرية
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علق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على حادث تحطم مروحية تابعة لقوات حفظ السلام فوق جزيرة تيران بسيناء المصرية، أسفر عن مقتل 8 أفراد من القوة المتعددة الجنسيات، من بينهم أمريكيون.

وقال بايدن، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، مساء الخميس: "أتقدم بأحر التعازي لعائلات قوات حفظ السلام، بمن فيهم 6 من أفراد الخدمة الأمريكية، الذين لقوا حتفهم في جزيرة تيران، وأتمنى الشفاء العاجل للأمريكيين الباقين على قيد الحياة".

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وأضاف بايدن: "أشارك جميع الأمريكيين في التشرف بتضحياتهم، وأنا أُبقي أحباءهم في صلواتي".

وكانت قوات حفظ السلام الدولية في سيناء قد أعلنت، أمس الخميس، مقتل 8 عسكريين من عناصرها، بينهم أمريكيون، إثر تحطم طائرة مروحية في جنوب شبه جزيرة سيناء.

المصدر: وكالات

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