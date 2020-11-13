بايدن يعلق على حادث تحطم مروحية في سيناء المصرية

علق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على حادث تحطم مروحية تابعة لقوات حفظ السلام فوق جزيرة تيران بسيناء المصرية، أسفر عن مقتل 8 أفراد من القوة المتعددة الجنسيات، من بينهم أمريكيون.

وقال بايدن، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، مساء الخميس: "أتقدم بأحر التعازي لعائلات قوات حفظ السلام، بمن فيهم 6 من أفراد الخدمة الأمريكية، الذين لقوا حتفهم في جزيرة تيران، وأتمنى الشفاء العاجل للأمريكيين الباقين على قيد الحياة".

إقرأ المزيد

وأضاف بايدن: "أشارك جميع الأمريكيين في التشرف بتضحياتهم، وأنا أُبقي أحباءهم في صلواتي".

I extend my deep condolences to the loved ones of the peacekeepers, including 6 American service members, who died on Tiran Island, and wish a speedy recovery to the surviving American. I join all Americans in honoring their sacrifice, as I keep their loved ones in my prayers. — Joe Biden (@JoeBiden) November 12, 2020

وكانت قوات حفظ السلام الدولية في سيناء قد أعلنت، أمس الخميس، مقتل 8 عسكريين من عناصرها، بينهم أمريكيون، إثر تحطم طائرة مروحية في جنوب شبه جزيرة سيناء.

المصدر: وكالات