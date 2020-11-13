في فرنسا..شاب يرفض وضع القناع على وجهه ويعض شرطية

رفض شاب في فرنسا وضع القناع الوقائي على وجهه متحديا أفراد الشرطة. وفوق ذلك، قام بعض شرطية كانت بجانبه، في لحظة غضب، ليتعقد وضعه وينتهي ملفه إلى مكتب القضاء.

تضاف هذه الحادثة، التي وقعت بعد ظهر أمس الخميس في منطقة "كي دو لا فوص" في مدينة نانت الفرنسية، إلى العديد من حالات التمرد اليومية في فرنسا على القيود الصحية الوقائية لمكافحة انتشار وباء كورونا.

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كان هذا الشاب، البالغ من العمر 18 عاما يسير في الشارع دون قناع، فأوقفته شرطية خلال عملية تفتيش روتينية لتطلب منه احترام القيود الصحية. غير أنه رفض الامتثال، واحتج بغضب أيضا على طلب إبراز هويته الشخصية. حينها تقرر توقيفه وأخذه إلى قسم الشرطة وفرض العقوبة القانونية عليه، وهي غرامة مالية.

لكن المفاجأة التي طرأت خلال نقله عنوة على متن مركبة الشرطة هي أنه انقض على الشرطية التي كانت تجلس إلى جنبه ليعضها متسببا لها في عطلة مرضية ليوم واحد ولنفسه بتحويل ملفه إلى القضاء، حيث تقررت محاكمته في شهر يوليو المقبل.

المصدر: صحيفة "20 مينوت" الفرنسية