بيسكوف لـ"RT": قرار نقل نافالني إلى ألمانيا اتخذه الأطباء وبوتين أوعز بالمساعدة في ذلك

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن قرار نقل الناشط الروسي المعارض، أليكسي نافالني، إلى ألمانيا اتخذه الأطباء، والرئيس فلاديمير بوتين فقط أوعز بالمساعدة في ذلك.

وأوضح بيسكوف في حوار مع قناة "RT"، اليوم الجمعة، بوتين أصدر تعليماته للمساعدة في مسألة نقل نافالني إلى ألمانيا، مضيفا أن ذلك جاء بعد قرار الأطباء نقله إلى برلين.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو لم تحصل على أي جواب على مطالبها وأسئلتها التي وجهتها للغرب، وهناك "خلط في الشهادات"، مؤكدا أن موسكو تريد الوصول إلى الحقيقة.

ووصف بيسكوف أن مبررات الغرب لفرض عقوبات ضد روسيا من جراء قضية نافالني تبدو "أكثر من المريبة"، وكذلك أسماء المسؤولين الذين تم ذكرهم في القائمة.

وردا على العقوبات الغربية التي تم فرضها على عدد من المسؤولين الروس، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الخميس، عن عقوبات روسية مماثلة ضد عدد من الموظفين في الإدارات الحاكمة في ألمانيا وفرنسا.

وقال لافروف إن موسكو لا تستبعد الرواية القائلة بأن نافالني قد تسمم بمادة كيميائية في ألمانيا، أو عندما كان على متن الطائرة الألمانية التي نقلته إلى برلين.

المصدر: RT