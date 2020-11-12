مقتل 14 جنديا من بوركينا فاسو في كمين قبل الانتخابات الرئاسية

قالت الحكومة في بوركينا فاسو يوم الخميس، إن 14 جنديا قتلوا يوم الأربعاء في كمين نصبه لهم من يشتبه بأنهم متشددون، قبل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية.

وقالت وزارة الاتصالات في بيان اليوم، إن 14 جنديا قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في إقليم أودالان الشمالي قرب الحدود مع مالي والنيجر.

وأضافت الوزارة أن "قوات الدفاع والأمن منتشرة في المنطقة وتجري عمليات بحث وتعقب لمنفذي هذا الهجوم".

وتفاقم انعدام الأمن في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا هو القضية الرئيسية في الانتخابات التي ستجرى في 22 نوفمبر، حيث يسعى الرئيس روش مارك كابوري للفوز بولاية ثانية.

وقتلت جماعات متشددة لها صلات بتنظيمي القاعدة و"داعش" مئات الجنود والمدنيين في السنوات القليلة الماضية وأججت صراعا عرقيا في إطار أزمة أمنية أوسع في منطقة الساحل بغرب إفريقيا.

المصدر: رويترز