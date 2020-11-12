اليونان تسجل 3316 إصابة جديدة بكوفيد-19 في زيادة قياسية جديدة

كشفت بيانات سلطات الصحة اليونانية أن البلاد سجلت اليوم الخميس 3316 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتعد أعلى حصيلة يومية في اليونان منذ رصد المرض للمرة الأولى هناك في فبراير.

وبهذه الزيادة، يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 66637.

كما سجلت البلاد 50 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للضحايا منذ بدء التفشي إلى 959.

وأجبرت الزيادة في الحالات منذ أكتوبر اليونان على معاودة فرض الإغلاق العام حتى نهاية نوفمبر.

المصدر: رويترز