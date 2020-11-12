إدارة ترامب بصدد التضييق على الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية

قالت 3 مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضع اللمسات الأخيرة على أمر تنفيذي لحظر الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية.

وتقول واشنطن إنها مملوكة للجيش الصيني أو خاضعة له، وذلك في مسعى لتصعيد الضغوط على بكين عقب انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة.

وقد يؤثر القرار على بعض أكبر الشركات الصينية، مثل "الصين للاتصالات" و"تشاينا موبايل" و"هيكفيجن" لأجهزة المراقبة.

وصرح مسؤولون أمريكيون ومصدر ثالث مطلع بأن القرار ربما يصدر اليوم الخميس.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول أمريكي تحدث مشترطا عدم كشف هويته، إن من المتوقع صدور أمر تنفيذي وبيان من مجلس الأمن القومي ربما اليوم "بخصوص حماية المستثمرين من تمويل هذه الشركات".

ولم يرد مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق.

وتستهدف الخطوة ثني شركات الاستثمار الأمريكية وصناديق التقاعد وغيرهم عن شراء أو بيع أسهم شركات صينية رئيسية.

وسيحظر القرار من 11 يناير أي معاملات للأمريكيين في الأوراق المالية لواحد وثلاثين شركة صينية أعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق من العام أنها مدعومة من الجيش الصيني.

المصدر: رويترز