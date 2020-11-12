وزير خارجية أرمينيا: الاتفاق حول قره باغ لا يمكن اعتباره حلا شاملا

بحث وزير الخارجية الأرمني زوغراب مناتساكانيان مع ممثلي روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، الوضع في قره باغ واتفاق وقف العمليات القتالية.

وجاء في بيان للخارجية الأرمنية في أعقاب الاتصالات الهاتفية بين الوزير ونظيريه الروسي سيرغي لافروف والفرنسي جان إيف لودريان ونائب وزير الخارجية الأمريكي ستيف بيغون، اليوم الخميس، أن مناتساكانيان أكد على أن "الاتفاق حول وقف إطلاق النار ونشر قوات حفظ السلام، لا يمكن اعتباره حلا شاملا للنزاع في ناغورني قره باغ".

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وأشار الوزير إلى "الدور الأساسي لتركيا في التخطيط والتحريض وخوض الحرب، التي شنتها أذربيجان على أرتساخ (التسمية الأرمنية لقره باغ)"، متهما تركيا بإرسال مسلحين أجانب إلى منطقة النزاع.

واستبعد الوزير الأرمني أن تكون لتركيا أي دور في عمليات حفظ السلام، وأعرب عن قلقه إزاء مصير الإرث الثقافي الأرمني في قره باغ، التي قال إنها "محتلة من قبل أذربيجان".

وشدد مناتساكانيان على ضرورة مناقشة جميع المسائل المتعلقة بعملية السلام في قره باغ في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حصرا.

المصدر: نوفوستي