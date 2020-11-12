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قاض فيدرالي يأمر بحماية عملاء "إف بي آي" الذين أحبطوا مؤامرة خطف حاكمة ميشيغان الأمريكية

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قاض فيدرالي يأمر بحماية عملاء
Reuters /FW1F/Matthew Lewis
حاكمة ولاية ميشيغان الأمريكية غريتشن ويتمر
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أصدر قاض فيدرالي أمرا بحماية المخبرين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" السريين الذين كشفوا مجموعة متهمة بالتآمر لاختطاف حاكمة ميشيغان غريتشن ويتمير في أكتوبر الماضي.

وأوقف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، 6 أشخاص بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة ولاية ميشيغان وخطف حاكمتها غريتشن ويتمير.

وأصبحت ويتمير هدفا للمشككين في وجود فيروس كورونا المستجد، بعد فرض إجراءات صارمة في الولاية.

قاض فيدرالي يأمر بحماية عملاء

فيما أشار مكتب محامي المنطقة الغربية من الولاية، إلى أن "المتهمين قد يواجهون السجن مدى الحياة".

المصدر: RT

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