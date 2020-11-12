قوات حفظ السلام الروسية تباشر أداء مهامها في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية باشرت أداء مهامها في منطقة قره باغ، بموجب اتفاق وقف العمليات القتالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، إن "طليعة قوات حفظ السلام الروسية بدأت بأداء مهامها لمراقبة تنفيذ الاتفاقات حول وقف إطلاق النار والعمليات القتالية على أراضي ناغورني قره باغ".

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وأكد أن نظام وقف إطلاق النار صامد على امتداد كامل خط التماس.

وأشار المتحدث إلى أن الكتيبة 15 لقوات حفظ السلام دخلت مدينة ستيباناكرت، عاصمة جمهورية قره باغ غير المعترف بها، مضيفا أنه تم نشر 10 نقاط للمراقبة في ممر لاتشين الواصل بين أرمينيا وقره باغ، وعلى امتداد خط التماس.

وتعمل القوات الروسية على نشر 4 نقاط للمراقبة في المنطقة الجنوبية من قره باغ.

المصدر: نوفوستي