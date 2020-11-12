وزير الدفاع التركي: وفد روسي كبير يزور تركيا غدا لبحث المسائل التقنية والتكتيكية

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الخميس، أن وفدا روسيا كبيرا يزور تركيا غدا لبحث المسائل التقنية والتكتيكية المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن بلاده وقعت اتفاقا مع روسيا لتأسيس مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ.

من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن قوات حفظ السلام في إقليم قره باغ ستكون روسية، وأن التنسيق مع تركيا سيكون عبر مركز في أذربيجان.

المصدر: الأناضول