الصين تغلق مواقع وحسابات لعشرات المنظمات الاجتماعية "غير القانونية"

قالت وزارة الشؤون المدنية الصينية اليوم الخميس إن سلطات البلاد أغلقت مواقع إلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ32 منظمة اجتماعية "غير قانونية".

وأوضحت الوزارة أنها ستواصل تكثيف حملتها على المنظمات الاجتماعية غير القانونية وتعزيز عمليات التفتيش عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع، مضيفة أن مؤسسي هذه المنظمات سيتم إدراجهم في القائمة السوداء من قبل السلطات المختصة.

ووفقا للوزارة، يمكن للأفراد التحقق من معلومات تسجيل المنظمات الاجتماعية من خلال برنامج صغير للمنظمات الاجتماعية، على حساب chinanpogov WeChat أو على موقع www.chinanpo.gov.cn.

ولفتت الوزارة في إحصاءاتها إلى أن الصين لديها أكثر من 800 ألف منظمة اجتماعية مسجلة.

المصدر: "شينخوا"