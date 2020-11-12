وزير الصحة الألماني: بلادنا وأوروبا لم تدركا بعد أن ميركل سترحل بعد عام

حذر وزير الصحة الألماني، ينس شبان، من أن مستشارة البلاد، أنغيلا ميركل، ستترك منصبها بعد عام فقط، مؤكدا أن انتخاب زعيم للاتحاد الديمقراطي المسيحي يعني عمليا انتخاب خلف لها.

وقال سبان، الذي يتمتع بنفوذ كبير بين معسكر أنصار ميركل ويدعم رئيس وزراء ولاية شمال راين-وستفاليا، آرمين لاشيت، في انتخابات زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، في مؤتمر اليوم الخميس: "الألمان وربما الأوروبيون لم يدركوا حتى الآن أن مستشارتنا سترحل بعد عام واحد فقط... هذا سيمثل تحولا حقيقيا، تغيرا حقيقيا، وسيفتح عمليا عقدا جديدا".

وأضاف: "بصرف النظر عما إذا أجريت الانتخابات في مايو أو في سبتمبر، سيفهم الناس أنها سترحل ومن ثم سيدرسون من يمكنه أن يحل محلها وسينظرون بشكل دقيق في ترشيحاتهم".

وسبق أن أكدت ميركل، التي تتولى منصب المستشارة الألمانية منذ 16 عاما، أنها ستترك منصبها بعد انقضاء ولايتها الرابعة.

وسيكون بإمكان الزعيم الجديد للاتحاد الديمقراطي المسيحي، القوة الأساسية في التحالف الحاكم بالبلاد، أن يشغل منصب المستشار خلفا لميركل.

المصدر: "رويترز" + وكالات