زعيم إقليم تيغراي يؤكد مقتل مدنيين بغارات للحكومة الإثيوبية

قال زعيم منطقة تيغراي الإثيوبية ديبريتسيون غيبريمايكل، اليوم الخميس، إن مدنيين قتلوا جراء غارات جوية نفذتها قوات الحكومة الإثيوبية في الإقليم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن غيبريمايكل أنه لم يتواصل مع رئيس الوزراء أبي أحمد منذ بدء النزاع الأخير.

وقالت الشرطة الإثيوبية الخميس إنها اعتقلت 242 ناشطا من "جبهة تحرير شعب تيغراي" في العاصمة أديس أبابا، إثر الاشتباه في اعتزامهم "زرع الفوضى".

وأوضحت الشرطة أنها صادرت قنابل وأعيرة نارية كانت بحوزة المعتقلين.

ويتهم أبي الجبهة بإشعال الشرارة الأولى للصراع بعد مهاجمة قاعدة عسكرية اتحادية وتحديها لسلطته، فيما يقول ممثلو الإقليم إنهم يتعرضون للاضطهاد في ظل حكمه المستمر منذ عامين.

وأودت الضربات الجوية والمعارك البرية بحياة المئات وفقا لوكالة "رويترز"، كما دفعت اللاجئين إلى التدفق عبر الحدود إلى السودان، وأشعلت النار في رماد الانقسامات العرقية في إثيوبيا.

المصدر: "رويترز"