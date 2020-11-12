الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد فنزويلا

مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، العقوبات المفروضة على السلطات الفنزويلية، لمدة عام آخر، بما في ذلك حظر الأسلحة.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان: "مدد المجلس اليوم نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد فنزويلا لمدة عام واحد، حتى 14 نوفمبر 2021".

وأشار المجلس إلى أن هذا "القرار تم اتخاذه نظرا للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستمرار الأعمال التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان" في فنزويلا.

المصدر: تاس