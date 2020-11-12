ألمانيا تتوقع تحسنا في العلاقات مع أمريكا في عهد بايدن

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن العلاقات مع أمريكا ستشهد تحسنا في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وفي حديثه إلى منتدى باريس للسلام اليوم الخميس، عبّر الوزير ماس عن أمله في أن تأخذ واشنطن زمام المبادرة في الحد من التسلح والضغط على روسيا والصين، على النقيض من الإدارة الحالية.

من جهته، قال نظيره الفرنسي، جان إيف لو دريان إنه يرى تحسنا في التعاون من أجل احتواء جائحة كوفيد-19 والتعامل مع مسألة تغير المناخ، لكنه كرر ما قاله ماس من أن هناك قضايا أخرى معقدة تحتاج للتعامل معها سريعا.

المصدر: رويترز