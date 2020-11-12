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السلطات التركية تعلن "تحييد" إسماعيل سورغيتش المدرج على "اللائحة الحمراء"

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السلطات التركية تعلن
Reuters
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
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أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، "تحييد" إسماعيل سورغيتش، المدرج على "اللائحة الحمراء للمطلوبين".

وذكر صويلو أن "سورغيتش كان يشغل منصب مسؤول حزب العمال الكردستاني في ولاية تونج إيلي".

وكانت قوات الأمن التركية، أوقفت اليوم، 18 شخصا في ولاية عثمانية بجنوب البلاد، للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش".

وخلال عمليات المداهمة، عثرت فرق مكافحة الإرهاب على مسدسين وبندقيتين وأعلام التنظيم في أماكن إقامة المشتبهين.

وتم اقتياد المشتبهين إلى مقر مديرية أمن الولاية لإجراء التحقيقات اللازمة معهم.

المصدر: "الأناضول"

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