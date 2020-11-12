لأول مرة.. تسجيل انتقال فيروس "سيئول" من الحيوانات الأليفة إلى البشر في ألمانيا

أكد خبراء ألمان تسجيل حالة لانتقال فيروس سيئول من الجرذان إلى البشر، لأول مرة في البلاد.

وذكر خبراء في مستشفى شاريتيه ببرلين أنهم بالتعاون مع زملائهم من معهد فريدريك لوفلر الوطني لصحة الحيوانات تمكنوا من تشخيص إصابة فتاة بفيروس سيئول الذي انتقلت سلالته إليها من جرذها الأليف.

ورجح الخبراء، في بيان نشره المستشفى، أن الجرذ المريض تم نقله إلى ألمانيا من دولة أخرى، مؤكدة أن الفتاة لجأت إلى الأطباء وأمضت عدة أيام في قسم الرعاية المركزة، بعد أن ظهرت لديها أعراض الإصابة بالفشل الكلوي الحاد، وتم تشخيص إصابتها بعدوى من نوع فيروسات هانتا، وكشفت الفحوص لاحقا أنها عدوى فيروس سيئول.

وحذر الخبراء من أن هذا الاكتشاف يمثل دليلا على قدرة الفيروس على الانتشار إلى كافة أنحاء العالم تقريبا من خلال التجارب على الحيوانات، داعيين أصحاب الجرذان الأليفة إلى توخي الحيطة.

وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فقد يسبب فيروس سيئول في الحالات الخطرة نزيف الدم والفشل الكلوي، دون ظهور أي أعراض في الحالات الخفيفة.

ولم يتم تطوير أي علاجات فعالة لهذا الفيروس الذي لا ينتقل من الإنسان إلى الانسان الآخر.

وينتشر فيروس سيئول غالبا في آسيا حيث يعد سبب ما يصل إلى 25% من إجمالي عدد حالات الحمى النزفية الفيروسية، وتم تشخيص أول حالة إصابة به في أوروبا في عام 2004 في فرنسا.

المصدر: نوفوستي