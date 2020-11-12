إقليم تيغراي يعلن الطوارئ لمحاربة "الاجتياح الإثيوبي"

قال التلفزيون المحلي في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، إن حكومة منطقة تيغراي أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة "الاجتياح"، في وقت أعلن الجيش الإثيوبي إحراز تقدم بالصراع المستمر منذ أسبوع.

إقرأ المزيد

ونقلت قناة تيغراي التلفزيونية عن السلطة الإقليمية قولها في بيان "من الضروري الآن إعلان حالة الطوارئ للدفاع عن شعبنا وسيادتنا من غزو الغرباء".

من جهة أخرى، قال قائد القوات الجوية الإثيوبية اللواء، يلما مرداسا، إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ليس لديها ذرة من القوة لمقاومة القوات الجوية الإثيوبية، مشيرا إلى أن طائرات سلاح الجو واصلت قصف أهداف مختارة من خلال أخذ الحذر من إلحاق الضرر بالمدنيين.

ونفى القائد يلما مرداسا مزاعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشأن إسقاط مقاتلة للجيش الإثيوبي. وذكر أن مقاتلات سلاح الجو دمرت مخازن أسلحة للجماعة المتطرفة.

المصدر: رويترز+ وكالات