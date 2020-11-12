الأمم المتحدة تدعو إلى حماية الصحفيين وتوفير الظروف المواتية لممارسة مهنتهم

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ بشأن الهجمات المرتكبة ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي حول العالم، بما في ذلك في مناطق الصراعات.

ودان غوتيريش، في بيان، "كل الهجمات وأعمال القتل ضد الصحفيين"، داعيا الى "تضافر الجهود للتصدي لانتشار الإفلات من العقاب على مثل تلك الجرائم".

وذكر أن "الدور الأساسي للصحفيين هو ضمان توفر المعلومات الموثوق بها. وهذا الدور حيوي لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان".

وأشار الأمين العام إلى أن "الصحفيين المدنيين المشاركين في مهمات مهنية في مناطق الصراع المسلح، يجب أن يتمتعوا بالاحترام والحماية، وفق القانون الإنساني الدولي.

ودعا كل أطراف الصراع والمجتمع الدولي بأسره إلى حماية الصحفيين وتوفير الظروف المواتية لممارسة مهنتهم.

وكانت منظمة اليونسكو، وثقت عامي 2018-2019، مقتل 67 صحفيا في دول تشهد صراعات مسلحة، منهم 23 كانوا منخرطين بشكل مباشر في تغطية الصراع.

المصدر: الأمم المتحدة