لافروف: الولايات المتحدة تعيش انقساما حادا ولا ننتظر تغييرات ثورية في سياستها تجاه روسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة تعيش انقساما حادا، وإنه ليس منتظرا حدوث تغييرات كبيرة في سياسة واشنطن تجاه روسيا، إذا وصل جو بايدن إلى الحكم.

وأضاف لافروف في تصريح اليوم الخميس، أن "أمريكا منقسمة بشدة ويمكن أن نرى ذلك من خلال نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية".

وأجريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من الشهر الجاري، ورغم إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، إلا أن ترامب لم يعترف حتى الآن بهزيمته في الانتخابات، ورفع العديد من الدعاوى القضائية لمراجعة نتائج الانتخابات.

المصدر: نوفوستي