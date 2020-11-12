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أ ف ب نقلا عن مصدر إسرائيلي: 7 قتلى في تحطم مروحية في سيناء

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد يومين على إختفائه

أخبار العالم

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد يومين على إختفائه
Reuters
صورة تعبيرية لجنود إسرائيليين
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أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الخميس، بأنه تم العثور على جثة جندي إسرائيلي فقد منذ يومين، قرب حاجز حزما بالقدس.

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وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان صادر عن المتحدث باسمها للإعلام العربي إنه "مع الانتهاء من أنشطة مسح وتمشيط واسعة النطاق التي استمرت منذ أن فقدت آثار الجندي في جيش الدفاع، ساغي بن دافيد، تم اليوم العثور على المفقود وهو جثة هامدة".

وكان الجندي ساغي بن دافيد شوهد للمرة الأخيرة في قاعدة عسكرية قريبة من القدس منذ يومين، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه قام بعمليات بحث واسعة عن الجندي المفقود، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أو معلومات عن الخلفية التي أدت إلى اختفائه.  

المصدر: RT

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