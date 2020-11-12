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مستشار لترامب: الرئيس يبحث عمن يبشره بنبأ سار!

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مستشار لترامب: الرئيس يبحث عمن يبشره بنبأ سار!
Reuters
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أفادت مصادر مقربة من دونالد ترامب بأن الرئيس لا يزال متمسكا بأنه المنتصر في الانتخابات، إلا أنه لا يعرف كيف يمكن تغيير نتائجها لصالحه.

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وأبلغ مستشارون ومساعدون من حاشيته صحيفة واشنطن بوست، أن ترامب لا توجد لديه خطة حقيقية حول كيفية تغيير نتائج التصويت لصالحه.

وقال أحد المستشارين إن ترامب يقضي أيامه على الهاتف مؤخرا، مضيفا أن "الرئيس يحاول أن يجد أشخاصا ينقلون إليه بشرى سارة".

ومع ذلك، كشفت مصادر أن ترامب قال خلال محادثات جرت إنه يعرف أن بايدن سيتولى مهامه يوم تنصيبه في 20 يناير، وناقش احتمال مشاركته في السباق الرئاسي في عام 2024.

وتؤكد التقارير الإعلامية أن جو بايدن فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو أعلن بالفعل فوزه، إلا أن الرئيس ترامب لم يعترف حتى الآن بهزيمته، ورفع محاموه دعاوى قضائية في مختلف محاكم الولايات طالبوا خلالها بإعادة فرز الأصوات والتحقيق في مخالفات مفترضة.

المصدر: نوفوستي

 

 

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