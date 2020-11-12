نيبينزيا: روسيا قد تفكر في الانسحاب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده قد تفكر في الانسحاب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إذا استمرت المنظمة في سياسة الانحياز ضد دول معينة.

وقال نيبينزيا في تصريح لوكالة "نوفوستي": "تخيلوا لو أننا انسحبنا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سيقولون هذا المطلوب إثباته، ولكن إذا فقدت (المنظمة) كل مصداقيتها وأصبحت مجرد مكان لإصدار القرارات المتعلقة بالأنظمة غير المرغوب فيها، فمن المحتمل أن نفكر في الأمر، لكننا لن نقوم بخطوات مفاجئة ... وحول الخروج من المنظمة لا ننصح كذلك الآخرين".

وحول انحياز المنظمة في مواقفها، أشار نيبينزيا إلى الاتهامات التي تم توجيهها إلى السلطات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية، والتي أكدت موسكو ودمشق عدم وجود أي دليل على هذه الاتهامات.

وأضاف نيبينزيا أن ما جرى مع العميل السابق، سيرغي سكريبال، والناشط، أليكسي نافالني، كذلك يأتي في إطار انحياز المنظمة التي لم تستند في بياناتها إلى أي حقائق أو دليل.

وشدد المندوب الروسي في الوقت نفسه على موقف بلاده، التي تعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة مهمة، رغم أنها تفقد مصداقيتها.

المصدر: نوفوستي